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Оккупанты активизировались на Таврическом направлении, продолжаются бои – Тарнавский

Алена МазуренкоВторник, 10 октября 2023, 17:03
Оккупанты активизировались на Таврическом направлении, продолжаются бои – Тарнавский
иллюстративное фото: Генштаб

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский во вторник сообщил, что враг увеличил активность на Таврическом направлении.

Источник: Тарнавский в Telegram

Дословно: "Оккупанты увеличили активность - на Таврическом направлении продолжаются бои.

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За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек".

Детали: Украинским защитникам на этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.

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В частности, 1 танк, 3 артиллерийских системы, 3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Темы: войнаВооруженные силы
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