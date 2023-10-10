Оккупанты активизировались на Таврическом направлении, продолжаются бои – Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский во вторник сообщил, что враг увеличил активность на Таврическом направлении.

Источник: Тарнавский в Telegram

Дословно: "Оккупанты увеличили активность - на Таврическом направлении продолжаются бои.

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За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек".

Детали: Украинским защитникам на этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.

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В частности, 1 танк, 3 артиллерийских системы, 3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага.