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Спецпризначенці СБУ отримали ще один БПАК для розвідки в тилу ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 18:01
Спецпризначенці СБУ отримали ще один БПАК для розвідки в тилу ворога
фото СБУ

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України, які працюють на передовій, отримали ще один новий безпілотний авіакомплекс PD-2.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що за допомогою таких "пташок" спецпризначенці СБУ розшукують і встановлюють цілі, які потім відпрацьовують з далекобійного і високоточного озброєння.

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Цей безпілотний комплекс до СБУ передав фонд "Повернись живим". Для закупівлі апарата волонтери зібрали майже 30 млн гривень.

Комплекс складається із двох розвідувальних безпілотників, що мають радіус керованого польоту до 180 км і оснащені потужними зумами для денного та тепловізійного спостереження.

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Крім того, до комплекту включено мобільний пункт і наземну станцію управління, запасні частини та інші комплектуючі.

Дослівно спецслужба: "Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!

Разом переможемо! Слава Україні!".

Теми: СБУбезпілотники
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