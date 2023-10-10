Спецназовцы СБУ получили еще один БПАК для разведки в тылу врага
Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, которые работают на передовой, получили еще один новый беспилотный авиакомплекс PD-2.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Отмечается, что с помощью таких "птичек" спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.
Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали почти 30 млн гривен.
Комплекс состоит из двух разведывательных беспилотников, имеющих радиус управляемого полета до 180 км и оснащенных мощными зумами для дневного и тепловизионного наблюдения.
Кроме того, в комплект включены мобильный пункт и наземная станция управления, запасные части и другие комплектующие.
Дословно спецслужба: "Спасибо каждому украинцу, кто присоединяется и помогает нашим защитникам!
Вместе победим! Слава Украине!".