Спецназовцы СБУ получили еще один БПАК для разведки в тылу врага

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, которые работают на передовой, получили еще один новый беспилотный авиакомплекс PD-2.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что с помощью таких "птичек" спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.

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Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали почти 30 млн гривен.

Комплекс состоит из двух разведывательных беспилотников, имеющих радиус управляемого полета до 180 км и оснащенных мощными зумами для дневного и тепловизионного наблюдения.

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Кроме того, в комплект включены мобильный пункт и наземная станция управления, запасные части и другие комплектующие.

Дословно спецслужба: "Спасибо каждому украинцу, кто присоединяется и помогает нашим защитникам!

Вместе победим! Слава Украине!".