Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецназовцы СБУ получили еще один БПАК для разведки в тылу врага

Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 18:01
Спецназовцы СБУ получили еще один БПАК для разведки в тылу врага
фото СБУ

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, которые работают на передовой, получили еще один новый беспилотный авиакомплекс PD-2.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что с помощью таких "птичек" спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.

Реклама:

Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали почти 30 млн гривен.

Комплекс состоит из двух разведывательных беспилотников, имеющих радиус управляемого полета до 180 км и оснащенных мощными зумами для дневного и тепловизионного наблюдения.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в комплект включены мобильный пункт и наземная станция управления, запасные части и другие комплектующие.

Дословно спецслужба: "Спасибо каждому украинцу, кто присоединяется и помогает нашим защитникам!

Вместе победим! Слава Украине!".

Темы: СБУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
СБУ
Аптекарша и бывшая работница больницы: СБУ раскрыла еще две схемы для уклонистов
Мэр Мукачево Балога прокомментировал обыски: убеждает, что продал землю города законно
СБУ предлагает ВР расширить основания для запрета Московского патриархата
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: