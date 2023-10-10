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Ворог весь день шквально гатить по Авдіївці: тривають важкі бої

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 18:31
Ворог весь день шквально гатить по Авдіївці: тривають важкі бої
ілюстративне фото поліції Донецької області

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області.

Джерело: "Суспільне", глава ОП Андрій Єрмак, поінформовані співрозмовники УП

Пряма мова Барабаша: "З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста".

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Деталі: За його словами, наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає.

Барабаш також розповів, що під час обстрілу 9 жовтня поранення середньої важкості отримали двоє чоловіків 1977 року народження та 1967 року народження.

Джерела УП повідомили, що окупанти третій день продовжують наступати біля Авдіївки. Зокрема, ворог з танків та артилерії обстрілював місто. Також окупанти з РСЗВ гатили по населених пунктах Покровського району. 

ВІДЕО ДНЯ

В ОСУВ "Таврія" "Українській правді" повідомили, що на Авдіївському напрямку противник активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського.

Протягом доби окупанти вели наступальні дії, але успіху не мав: "Захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".

Оновлено: DeepState поділився відео з Авдіївки. Повідомляється, що ворог сконцентрував сили в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка.

Росіяни спочатку застосовують артилерію, авіацію та ракети, а далі використовують піхоту під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. На кадрах, зокрема, показали одну з таких колон в районі Водяного.

Також там показали фрагменти ймовірно зняті в районі Красногорівки: "Штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, які ведуть штрум в стилі своїх предків з совка, атакуючи великою групою по полю. Вогневе ураження наносилося з боку українських бійців миттєво".

Проросійські пабліки у соцмережах також повідомляють про "наймасованіший артилерійський обстріл" українських позицій за останні місяці.

Єрмак повідомив, що Авдіївка перебуває під масованими ударами російської артилерії та авіації. 

 

Знати більше: Росіяни хочуть "закрити" Авдіївку в кільце й відрізати дорогу постачання – "омегівець" Майкл

Теми: АвдіївкавійнаДонецька область
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