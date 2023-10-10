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Враг весь день шквально бьет по Авдеевке: продолжаются тяжелые бои

Алена МазуренкоВторник, 10 октября 2023, 18:31
Враг весь день шквально бьет по Авдеевке: продолжаются тяжелые бои
иллюстративное фото полиции Донецкой области

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области.

Источник: "Суспільне", глава ОП Андрей Ермак, информированные собеседники УП

Прямая речь Барабаша: "С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города".

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Детали: По его словам, пока о погибших и раненых среди мирных жителей информации нет.

Барабаш также рассказал, что во время обстрела 9 октября ранения средней тяжести получили двое мужчин 1977 года рождения и 1967 года рождения.

Источники УП сообщили, что оккупанты третий день продолжают наступать возле Авдеевки. В частности, враг из танков и артиллерии обстреливал город. Также оккупанты из РСЗО били по населенным пунктам Покровского района.

В ОСУВ "Таврия" "Украинской правде" сообщили, что на Авдеевском направлении противник активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

В течение суток оккупанты вели наступательные действия, но успеха не имели: "Защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций".

Обновлено: DeepState поделился видео из Авдеевки. Сообщается, что враг сконцентрировал силы в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

Россияне сначала применяют артиллерию, авиацию и ракеты, а дальше используют пехоту под прикрытием техники, которые идут не одной колонной. На кадрах, в частности, показали одну из таких колонн в районе Водяного.

Также там показали фрагменты вероятно снятые в районе Красногоровки: "Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, которые ведут штрум в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно".

Пророссийские паблики в соцсетях также сообщают о "самом массированном артиллерийском обстреле" украинских позиций за последние месяцы.

Ермак сообщил, что Авдеевка находится под массированными ударами российской артиллерии и авиации.

 

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Темы: АвдеевкавойнаДонецкая область
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