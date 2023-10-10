Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг весь день шквально бьет по Авдеевке: продолжаются тяжелые бои

Алена МазуренкоВторник, 10 октября 2023, 18:31
Враг весь день шквально бьет по Авдеевке: продолжаются тяжелые бои
иллюстративное фото полиции Донецкой области

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области.

Источник: "Суспільне", глава ОП Андрей Ермак, информированные собеседники УП

Прямая речь Барабаша: "С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города".

Реклама:

Детали: По его словам, пока о погибших и раненых среди мирных жителей информации нет.

Барабаш также рассказал, что во время обстрела 9 октября ранения средней тяжести получили двое мужчин 1977 года рождения и 1967 года рождения.

Источники УП сообщили, что оккупанты третий день продолжают наступать возле Авдеевки. В частности, враг из танков и артиллерии обстреливал город. Также оккупанты из РСЗО били по населенным пунктам Покровского района.

В ОСУВ "Таврия" "Украинской правде" сообщили, что на Авдеевском направлении противник активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

В течение суток оккупанты вели наступательные действия, но успеха не имели: "Защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций".

Обновлено: DeepState поделился видео из Авдеевки. Сообщается, что враг сконцентрировал силы в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

Россияне сначала применяют артиллерию, авиацию и ракеты, а дальше используют пехоту под прикрытием техники, которые идут не одной колонной. На кадрах, в частности, показали одну из таких колонн в районе Водяного.

Также там показали фрагменты вероятно снятые в районе Красногоровки: "Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, которые ведут штрум в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно".

Пророссийские паблики в соцсетях также сообщают о "самом массированном артиллерийском обстреле" украинских позиций за последние месяцы.

Ермак сообщил, что Авдеевка находится под массированными ударами российской артиллерии и авиации.

 

Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл

Темы: АвдеевкавойнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Россияне обстреляли пограничный район Сумской области: 13-летняя девочка скончалась в "скорой"
Patriot и IRIS-T – Германия объявила о пакете военной помощи Украине
Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник
Генштаб: россияне активизировались на Авдеевском направлении
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: