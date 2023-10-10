Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: 13-річна дівчинка померла у "швидкій"
Вівторок, 10 жовтня 2023, 19:11
Російські військові обстріляли село Угроїди на Сумщині та смертельно поранили 13-річну дитину, вона померла у "швидкій" дорогою до Сумської лікарні.
Джерело: Сумська ОВА, "Суспільне" з посиланням на секретарку Краснопільської селищної ради Ірину Юхту
Пряма мова: "Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах... Також армія РФ вдарила про інших населених пунктах Краснопільської громади, там без постраждалих та руйнувань".
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Деталі: Загибла дівчинка 2009 року народження. Вона померла в кареті швидкої допомоги.