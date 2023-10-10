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Россияне обстреляли пограничный район Сумской области: 13-летняя девочка скончалась в "скорой"

Татьяна ОлейникВторник, 10 октября 2023, 19:11
Россияне обстреляли пограничный район Сумской области: 13-летняя девочка скончалась в скорой
Село Угроеды. Карта - google maps

Российские военные обстреляли село Угроиды в Сумской области и смертельно ранили 13-летнего ребенка, он умер в "скорой" дороге в Сумскую больницу.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на секретаря Краснопольского поселкового совета Ирину Юхту

Прямая речь: "Был обстрел, повреждены помещения школы, там выбиты окна и повреждена крыша... Также армия РФ ударила о других населенных пунктах Краснопольской общины, там без пострадавших и разрушений".

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Детали: Погибла девочка 2009 года рождения. Она скончалась в карете скорой помощи.

Темы: Сумская областьдетивойнаобстрел
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