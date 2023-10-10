Росію не обрали членом Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН у вівторок не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

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З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD — United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

В українському МЗС тоді заявили, що просуванням своєї кандидатури Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.