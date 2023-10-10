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Росію не обрали членом Ради ООН з прав людини

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 18:59
Росію не обрали членом Ради ООН з прав людини
ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК РОСІЇ ПРИ ООН ВАСИЛЬ НЕБЕНЗЯ. СКРИНШОТ ІЗ ТРАНСЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОГО

Генеральна асамблея ООН у вівторок не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

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З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

В українському МЗС тоді заявили, що просуванням своєї кандидатури Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.

Теми: ООНРосія
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