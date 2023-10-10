Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росію не обрали членом Ради ООН з прав людини

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 18:59
Росію не обрали членом Ради ООН з прав людини
ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК РОСІЇ ПРИ ООН ВАСИЛЬ НЕБЕНЗЯ. СКРИНШОТ ІЗ ТРАНСЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОГО

Генеральна асамблея ООН у вівторок не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

Реклама:

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

В українському МЗС тоді заявили, що просуванням своєї кандидатури Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.

Теми: ООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
ООН
Небензя заявив, що у Грозі, де загинули 52 цивільних, ховали "високопоставленого націоналіста"
За підсумками засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не прийнято – CNN
Експерти ООН збиратимуть свідчення в Грозі, де росіяни вбили 52 людей одним ударом
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: