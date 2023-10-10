Россию не избрали членом Совета ООН по правам человека
Генеральная ассамблея ООН во вторник не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.
Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.
The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:— United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023
🇦🇱Albania
🇧🇷Brazil
🇧🇬Bulgaria
🇧🇮Burundi
🇨🇳China
🇨🇮Côte d'Ivoire
🇨🇺Cuba
🇩🇴Dominican Republic
🇫🇷France
🇬🇭Ghana
🇮🇩Indonesia
🇯🇵Japan
🇰🇼Kuwait
🇲🇼Malawi
🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека.
В украинском МИД тогда заявили, что продвижением своей кандидатуры Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".
Напомним, 7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решения РФ сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.