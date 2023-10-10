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Россию не избрали членом Совета ООН по правам человека

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 18:59
Россию не избрали членом Совета ООН по правам человека
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ ПРИ ООН ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ. СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ "СУСПИЛЬНОГО"

Генеральная ассамблея ООН во вторник не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.

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Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

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Напомним, в прошлом месяце стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека.

В украинском МИД тогда заявили, что продвижением своей кандидатуры Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

Напомним, 7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решения РФ сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.

Темы: ООНРосcия
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