Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія запросить Україну замість РФ на 80-річчя визволення регіону від нацистів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 19:46
Норвегія запросить Україну замість РФ на 80-річчя визволення регіону від нацистів
фото getty images

Влада норвезького Фіннмарку надішле запрошення президенту України Володимиру Зеленському на 80-річчя свого визволення східної частини регіону від нацистської окупації і не запрошуватиме представників Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на VG, оголосив новообраний бургомістр округу Фіннмарк Ганс-Якоб Бьоно.

Деталі: Як пояснив Боно, Фіннмарк більше не може запрошувати російських представників після того, "що Росія вчинила стосовно сусідньої країни", причому таке рішення обумовлене саме діями РФ.

Реклама:

"Від імені регіонального парламенту Фіннмарку я незабаром запрошу президента України Володимира Зеленського на 80-ту річницю визволення Східного Фіннмарку. У такий спосіб ми покажемо нашу вдячність українським солдатам, що пролили кров за визволення Східного Фіннмарку, їхнім нащадкам і батьківщині – Україні", – пояснив він.

Голова Фіннмарку нагадав, що перший підрозділ радянських військ, що прибув у регіон у жовтні 1944 року для його звільнення від нацистів, очолював вихідець із України.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими братами й сестрами в Україні у їхній боротьбі за те, що в нас є: власну країну, де люди самі вирішують власне майбутнє. Для нас це важливо. Не так давно ми самі були під владою іноземної держави", – додав Бьоно.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує VG, на 75-ту річницю визволення Східного Фіннмарку до Норвегії у 2019 році прибув міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Минулого тижня, нагадаємо, відбулась зустріч генералів із Норвегії та Росії для обговорення прикордонного співробітництва й пов'язаних із ним питань.

Теми: НорвегіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Норвегія
Норвегія планує обмежити в’їзд російських авто
Норвегія планує передати Україні близько 50 гусеничних вантажівок
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: