Норвегія запросить Україну замість РФ на 80-річчя визволення регіону від нацистів

Влада норвезького Фіннмарку надішле запрошення президенту України Володимиру Зеленському на 80-річчя свого визволення східної частини регіону від нацистської окупації і не запрошуватиме представників Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на VG, оголосив новообраний бургомістр округу Фіннмарк Ганс-Якоб Бьоно.

Деталі: Як пояснив Боно, Фіннмарк більше не може запрошувати російських представників після того, "що Росія вчинила стосовно сусідньої країни", причому таке рішення обумовлене саме діями РФ.

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"Від імені регіонального парламенту Фіннмарку я незабаром запрошу президента України Володимира Зеленського на 80-ту річницю визволення Східного Фіннмарку. У такий спосіб ми покажемо нашу вдячність українським солдатам, що пролили кров за визволення Східного Фіннмарку, їхнім нащадкам і батьківщині – Україні", – пояснив він.

Голова Фіннмарку нагадав, що перший підрозділ радянських військ, що прибув у регіон у жовтні 1944 року для його звільнення від нацистів, очолював вихідець із України.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими братами й сестрами в Україні у їхній боротьбі за те, що в нас є: власну країну, де люди самі вирішують власне майбутнє. Для нас це важливо. Не так давно ми самі були під владою іноземної держави", – додав Бьоно.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує VG, на 75-ту річницю визволення Східного Фіннмарку до Норвегії у 2019 році прибув міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Минулого тижня, нагадаємо, відбулась зустріч генералів із Норвегії та Росії для обговорення прикордонного співробітництва й пов'язаних із ним питань.