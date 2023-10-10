Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Норвегия пригласит Украину вместо РФ на 80-летие освобождения региона от нацистов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 19:46
Норвегия пригласит Украину вместо РФ на 80-летие освобождения региона от нацистов
фото getty images

Власти норвежского Финнмарка решили отправить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на 80-летие своего освобождения восточной части региона от нацистской оккупации и не пригласят представителей России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VG, объявил новоизбранный бургомистр округа Финнмарк Ганс-Якоб Бьоно

Детали: Как пояснил Боно, Финнмарк больше не может приглашать российских представителей после того, "что Россия совершила в отношении соседней страны", причем такое решение обусловлено именно действиями РФ.

Реклама:

"От имени регионального парламента Финнмарка я вскоре приглашу президента Украины Владимира Зеленского на 80-ю годовщину освобождения Восточного Финнмарка. Таким образом мы покажем нашу благодарность украинским солдатам, пролившим кровь за освобождение Восточного Финнмарка, их потомкам и родине – Украине", – пояснил он.

Глава Финнмарка напомнил, что первое подразделение советских войск, прибывшее в регион в октябре 1944 года для его освобождения от нацистов, возглавлял выходец из Украины.

"Сегодня мы стоим бок о бок с нашими братьями и сестрами в Украине в их борьбе за то, что у нас есть: собственную страну, где люди сами решают собственное будущее. Для нас это важно. Не так давно мы сами были под властью иностранного государства", – добавил Бено.

ВИДЕО ДНЯ

Как напоминает VG, на 75-ю годовщину освобождения Восточного Финнмарка в Норвегию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На прошлой неделе, напомним, состоялась встреча генералов из Норвегии и России для обсуждения приграничного сотрудничества и связанных с ним вопросов.

Темы: НорвегияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Норвегия
Норвегия планирует ограничить въезд российских авто
Норвегия планирует передать Украине около 50 гусеничных грузовиков
Премьер Норвегии раскрыл подробности передачи Украине F-16
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: