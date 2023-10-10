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Окупанти протягом останніх 5 днів посилили обстріли Мар'їнки – джерело

Альона Мазуренко , Ольга КириленкоВівторок, 10 жовтня 2023, 20:16
Окупанти протягом останніх 5 днів посилили обстріли Мар'їнки – джерело
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Російські окупанти посилили обстріли і штурмують позиції ЗСУ в Мар'їнці і в районі Новомихайлівки, де тривалий час було спокійно.

Джерело: співрозмовники УП в силах оборони

Пряма мова: "У нас завжди було гаряче, але зараз ще важче: ворог активно штурмує наші позиції і в Мар'їнці і південніше - в районі Новомихайлівки, де тривалий час було спокійно.

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Відтак, у нас зараз йдуть штурми практично на всі підрозділи бригади. З активним застосуванням бронетехніки".

Деталі: За словами джерела, окупанти активізувалися і продовжують активні постійні обстріли впродовж останніх 5 днів.

Наразі ворог активно застосувує авіаудари з Су-35, які скидають КАБи, а також удари дронами-камікадзе.

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Теми: обстрілЗбройні силиДонецька область
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