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Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник

Алена Мазуренко, Ольга КириленкоВторник, 10 октября 2023, 20:16
Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник
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Российские оккупанты усилили обстрелы и штурмуют позиции ВСУ в Марьинке и в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

Источник: собеседники УП в силах обороны

Прямая речь: "У нас всегда было горячо, но сейчас еще тяжелее: враг активно штурмует наши позиции и в Марьинке и южнее - в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

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Следовательно, у нас сейчас идут штурмы практически на все подразделения бригады. С активным применением бронетехники".

Детали: По словам источника, оккупанты активизировались и продолжают активные постоянные обстрелы в течение последних 5 дней.

Сейчас враг активно применяет авиаудары с Су-35, которые сбрасывают КАБы, а также удары дронами-камикадзе.

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Темы: обстрелВооруженные силыДонецкая область
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