Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник

Алена Мазуренко, Ольга КириленкоВторник, 10 октября 2023, 20:16
Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник
deepstatemap

Российские оккупанты усилили обстрелы и штурмуют позиции ВСУ в Марьинке и в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

Источник: собеседники УП в силах обороны

Прямая речь: "У нас всегда было горячо, но сейчас еще тяжелее: враг активно штурмует наши позиции и в Марьинке и южнее - в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

Реклама:

Следовательно, у нас сейчас идут штурмы практически на все подразделения бригады. С активным применением бронетехники".

Детали: По словам источника, оккупанты активизировались и продолжают активные постоянные обстрелы в течение последних 5 дней.

Сейчас враг активно применяет авиаудары с Су-35, которые сбрасывают КАБы, а также удары дронами-камикадзе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: обстрелВооруженные силыДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
обстрел
Генштаб: россияне активизировались на Авдеевском направлении
Армия РФ атаковала Донецкую область: трое раненых, среди которых 16-летняя девушка
Россияне обстреляли пограничный район Сумской области: 13-летняя девочка скончалась в "скорой"
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: