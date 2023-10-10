Оккупанты в течение последних 5 дней усилили обстрелы Марьинки – источник

Российские оккупанты усилили обстрелы и штурмуют позиции ВСУ в Марьинке и в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

Источник: собеседники УП в силах обороны

Прямая речь: "У нас всегда было горячо, но сейчас еще тяжелее: враг активно штурмует наши позиции и в Марьинке и южнее - в районе Новомихайловки, где долгое время было спокойно.

Реклама:

Следовательно, у нас сейчас идут штурмы практически на все подразделения бригады. С активным применением бронетехники".

Детали: По словам источника, оккупанты активизировались и продолжают активные постоянные обстрелы в течение последних 5 дней.

Сейчас враг активно применяет авиаудары с Су-35, которые сбрасывают КАБы, а также удары дронами-камикадзе.