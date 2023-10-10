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ЗМІ дізнались, що ввійде до нового пакету військової допомоги США на $200 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 20:59

Новий пакет військової допомоги США для України на 200 млн доларів може бути оголошений уже в середу 11 жовтня. Туди увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для HIMARS.

Джерело: журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, "Європейська правда"

Деталі: За даними Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

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Крім того, там мають бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та "багато іншого".

Цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України

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Теми: допомога УкраїніСШАзброя
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