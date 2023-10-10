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СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи США на $200 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 20:59

Новый пакет военной помощи США для Украины на 200 млн долларов может быть объявлен уже в среду 11 октября. Туда войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для HIMARS.

Источник: журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, "Европейская правда"

Детали: По данным Бабб, в новый пакет американской военной помощи войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

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Кроме того, там должны быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и "многое другое".

Этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.

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Ранее в Пентагоне призвали Конгресс утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине. 

Западная пресса на выходных сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне

Темы: помощь УкраинеСШАоружие
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