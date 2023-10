СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи США на $200 млн

Новый пакет военной помощи США для Украины на 200 млн долларов может быть объявлен уже в среду 11 октября. Туда войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для HIMARS.

Источник: журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, "Европейская правда"

Детали: По данным Бабб, в новый пакет американской военной помощи войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, там должны быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и "многое другое".

#BREAKING #PDA48 for #Ukraine expected as soon as Wednesday for up to $200 million in more military aid. Will include:



AIM-9 missiles

Counter-drone equipment

GMLRS for #HIMARS

155mm & 105mm rounds

Precision aerial munitions

TOW missiles

AT4s

Small arms ammo

Demo munitions