Зеленський анонсував розширення транспортних коридорів з Румунією

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками влади Румунії анонсував розширення транспортних коридорів та співпрацю щодо продовольчої безпеки.

Джерело: звернення Зеленського 10 жовтня

Пряма мова: "Ми разом значно посилимо наш регіон. Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.

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Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися".

Деталі: Також Зеленський анонсував відкриття нової гілки залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.