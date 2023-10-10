Зеленский анонсировал расширение транспортных коридоров с Румынией

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с представителями власти Румынии анонсировал расширение транспортных коридоров и сотрудничество по продовольственной безопасности.

Источник: обращение Зеленского 10 октября

Прямая речь: "Мы вместе значительно усилим наш регион. Уже вносим критический вклад в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря. Будет больше сотрудничества.

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Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться".

Детали: Также Зеленский анонсировал открытие новой ветки железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.