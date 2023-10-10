Блінкен цього тижня відвідає Ізраїль

Державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль, щоб поспілкуватися з партнерами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN; брифінг речника Держдепу США Метью Міллера

Деталі: За словами представника зовнішньополітичного відомства США, Блінкен в Ізраїлі "безпосередньо поспілкується з нашими ізраїльськими партнерами про ситуацію на місцях" і з'ясує, як Штати можуть продовжувати надавати підтримку Ізраїлю.

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Очікується, що Блінкен вирушить до Ізраїлю в середу й прибуде в четвер, 12 жовтня.

"Державний секретар очікує на зустріч із вищим керівництвом ізраїльського уряду і продовження дискусій, які він і президент ведуть з ними з моменту перших нападів у суботу", – додав Міллер.

Раніше у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

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Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.