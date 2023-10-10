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Блинкен на этой неделе посетит Израиль

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 23:32
Блинкен на этой неделе посетит Израиль
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, чтобы пообщаться с партнерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN; брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Детали: По словам представителя внешнеполитического ведомства США, Блинкен в Израиле "непосредственно пообщается с нашими израильскими партнерами о ситуации на местах" и выяснит, как Штаты могут продолжать оказывать поддержку Израилю.

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Ожидается, что Блинкен отправится в Израиль в среду и прибудет в четверг, 12 октября.

"Государственный секретарь ожидает встречи с высшим руководством израильского правительства и продолжения дискуссий, которые он и президент ведут с ними с момента первых нападений в субботу", – добавил Миллер.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

ВИДЕО ДНЯ

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.

Темы: БлинкенСШАИзраиль
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