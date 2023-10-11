Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування

Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Свириденко: "Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною".

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"Міжурядова угода про співробітництво в сфері розмінування розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн.

Співпраці, кінцевою метою якої є очищення території України від мін, забезпечення безпеки українців, відновлення та розвиток нашої держави".

Деталі: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в сфері розмінування передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:

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заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;

навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;

розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;

тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;

обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;

сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.

Нагадаємо: Уряд Хорватії пожертвував 1 мільйон євро для гуманітарного розмінування українських сільськогосподарських земель, щоб допомогти українським фермерам відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних залишків війни.

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