Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 00:14
Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування
розмінування, ілюстративне фото Getty Images

Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Свириденко: "Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною".

Реклама:

"Міжурядова угода про співробітництво в сфері розмінування розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн.

Співпраці, кінцевою метою якої є очищення території України від мін, забезпечення безпеки українців, відновлення та розвиток нашої держави".

Деталі: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в сфері розмінування передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:

ВІДЕО ДНЯ
  • заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;
  • навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;
  • розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;
  • тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;
  • обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;
  • сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.

Нагадаємо: Уряд Хорватії пожертвував 1 мільйон євро для гуманітарного розмінування українських сільськогосподарських земель, щоб допомогти українським фермерам відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних залишків війни. 

Читайте такожДесятки років та мільярди доларів. Коли розмінують українські поля та міста?

Теми: ХорватіяУкраїнарозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Хорватія
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Хорватія перехопила цивільний літак, що залетів у її повітряний простір
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: