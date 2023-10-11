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Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 00:14
Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования
разминирование, иллюстративное фото Getty Images

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Свириденко: "Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной".

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"Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран.

Сотрудничества, конечной целью которого является очистка территории Украины от мин, обеспечение безопасности украинцев, восстановление и развитие нашего государства".

Детали: Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере разминирования предусматривает сотрудничество, в частности, по следующим направлениям:

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мероприятия нетехнического и технического обследования, разминирования, очистки территорий;

обучение населения рискам, связанным с взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;

разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;

тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;

обмен знаниями и опытом по развитию возможностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;

содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования и др.

Напомним: Правительство Хорватии пожертвовало 1 миллион евро для гуманитарного разминирования украинских сельскохозяйственных земель, чтобы помочь украинским фермерам возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных остатков войны.

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Темы: ХорватияУкраинаразминирование
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