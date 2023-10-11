Боррель закликав розмежовувати бойовиків ХАМАС і народ Палестини

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав проводити дуже чіткий розділ між терористами ХАМАС та народом і адміністрацією Палестини і продовжувати фінансування програм гуманітарної допомоги в регіоні.

Джерело: Боррель в Омані під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в гібридному форматі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми обговорювали, як продовжувати наші відносини з Палестинською адміністрацією. Є чіткий розділ між ХАМАС, народом та Палестинською адміністрацією. Ми вважаємо ХАМАС терористичною організацією…

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Але Палестинська адміністрація – це інша річ, вона є нашим партнером. Ми не маємо справу з ХАМАС, але підтримуємо й працюємо разом з Палестинською адміністрацією. І не всі палестинці є терористами. Тож колективне покарання всіх палестинців було б несправедливим та непродуктивним, це було б проти наших інтересів, та проти інтересів миру".

Деталі: Він зауважив, що більшість європейських міністрів, "за двома-трьома винятками", підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході, яка була погоджена під час зустрічі ЄС з Радою співробітництва країн Перської затоки.

Цей документ містить засудження терористичної атаки, як і будь-яких атак проти мирного населення, вимагає звільнення заручників, забезпечення захисту цивільного населення та поваги до міжнародного та гуманітарного права. Це означає відсутність блокади у поставках води, продовольства або електрики для цивільного населення в Газі. Мають бути відкритими гуманітарні коридори для людей, які хотіли б покинути Газу та виїхати до Єгипту.

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Боррель підтвердив, що Європейська комісія та декілька країн-членів запропонували здійснити перегляд допомоги, яку ЄС спрямовує для Палестини, аби переконатися, що таке фінансування не має зв’язку із терористичною діяльністю руху ХАМАС.

"Такий перегляд не має бути вибаченням для затримок у співробітництві. Було б великою помилкою у цей критичний момент зупинити нашу підтримку для Палестинської адміністрації. Це могло б стати найкращим подарунком для ХАМАС, та завдало б шкоди нашим інтересам та нашому партнерству з арабським світом", – наголосив Високий представник ЄС.

За його словами, поставки гуманітарної допомоги Євросоюзу для Палестини не припинялися. Пропозиція щодо перегляду фінансування стосується програм розвитку та соціальних послуг, які населення Палестини отримує від структур під егідою ООН.

Дипломат зауважив, що ЄС має дивитися у майбутнє, та посилювати співробітництво з арабським світом. Зокрема, оновити та переглянути так званий арабський мирний план – ініціативу, яка була ухвалена кілька місяців тому за участі Арабської ліги, Єгипту, Йорданії та Саудівської Аравії.

Цей документ є нагодою нагадати світу, що палестинська проблема існує, що має бути мир між арабськими країнами й Ізраїлем, як і має бути досягнутий мир з палестинцями. Без такого рішення, вважає Боррель, це коло насильства буде повторюватися знову і знову.

Що передувало: Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо ситуації в Ізраїлі дипломатичних представників двох ворогуючих сторін.

Нагадаємо: ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Євросоюз, на відміну від США, історично прихильніше ставиться до палестинців.

ЄС системно наполягав на тому, що палестинська держава має бути заснована в кордонах 1967 року з обміном територіями, де Єрусалим має бути розділений і стати столицею обох держав – Ізраїлю та Палестини.

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