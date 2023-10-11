Боррель призвал разграничивать боевиков ХАМАС и народ Палестины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал проводить очень четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины и продолжать финансирование программ гуманитарной помощи в регионе.

Источник: Боррель в Омане во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в гибридном формате, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы обсуждали, как продолжать наши отношения с Палестинской администрацией. Есть четкий раздел между ХАМАС, народом и Палестинской администрацией. Мы считаем ХАМАС террористической организацией...

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Но Палестинская администрация - это другое дело, она является нашим партнером. Мы не имеем дело с ХАМАС, но поддерживаем и работаем вместе с Палестинской администрацией. И не все палестинцы являются террористами. Поэтому коллективное наказание всех палестинцев было бы несправедливым и непродуктивным, это было бы против наших интересов, и против интересов мира".

Детали: Он отметил, что большинство европейских министров, "за двумя-тремя исключениями", поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке, которая была согласована во время встречи ЕС с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Этот документ содержит осуждение террористической атаки, как и любых атак против мирного населения, требует освобождения заложников, обеспечения защиты гражданского населения и уважения к международному и гуманитарному праву. Это означает отсутствие блокады в поставках воды, продовольствия или электричества для гражданского населения в Газе. Должны быть открыты гуманитарные коридоры для людей, которые хотели бы покинуть Газу и выехать в Египет.

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Боррель подтвердил, что Европейская комиссия и несколько стран-членов предложили осуществить пересмотр помощи, которую ЕС направляет для Палестины, чтобы убедиться, что такое финансирование не имеет связи с террористической деятельностью движения ХАМАС.

"Такой пересмотр не должен быть извинением для задержек в сотрудничестве. Было бы большой ошибкой в этот критический момент остановить нашу поддержку для Палестинской администрации. Это могло бы стать лучшим подарком для ХАМАС, и нанесло бы ущерб нашим интересам и нашему партнерству с арабским миром", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.

По его словам, поставки гуманитарной помощи Евросоюза для Палестины не прекращались. Предложение о пересмотре финансирования касается программ развития и социальных услуг, которые население Палестины получает от структур под эгидой ООН.

Дипломат отметил, что ЕС должен смотреть в будущее, и усиливать сотрудничество с арабским миром. В частности, обновить и пересмотреть так называемый арабский мирный план - инициативу, которая была принята несколько месяцев назад при участии Арабской лиги, Египта, Иордании и Саудовской Аравии.

Этот документ является возможностью напомнить миру, что палестинская проблема существует, что должен быть мир между арабскими странами и Израилем, как и должен быть достигнут мир с палестинцами. Без такого решения, считает Боррель, этот круг насилия будет повторяться снова и снова.

Что предшествовало: Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон.

Напомним: ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа.

В то же время, сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Евросоюз, в отличие от США, исторически более благосклонно относится к палестинцам.

ЕС системно настаивал на том, что палестинское государство должно быть основано в границах 1967 года с обменом территориями, где Иерусалим должен быть разделен и стать столицей обоих государств – Израиля и Палестины.

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