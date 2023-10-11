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У кількох областях оголошували тривогу через активність ворожої тактичної авіації

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 01:50
У кількох областях оголошували тривогу через активність ворожої тактичної авіації
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 11 жовтня в деяких областях була оголошена повітряна тривога, Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС

Деталі: Після 1:30 ночі повітряну тривогу оголосили в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.

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Повітряники зазначили, що тривога "пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону".

Оновлено: О 2:56 почалися відбої повітряної тривоги, о 3:14 ПС оголосили відбій загрози.

Теми: повітряна тривога
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