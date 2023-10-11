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В нескольких областях объявляли тревогу из-за активности вражеской тактической авиации

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 01:50
В нескольких областях объявляли тревогу из-за активности вражеской тактической авиации
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 11 октября в некоторых областях была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации.

Источник: карта воздушных тревог, ПС

Детали: После 1:30 ночи воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

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Воздушники отметили, что тревога "связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы".

Обновлено: В 2:56 начались отбои воздушной тревоги, в 3:14 ПС объявили отбой угрозы.

Темы: воздушная тревога
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