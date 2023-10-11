В нескольких областях объявляли тревогу из-за активности вражеской тактической авиации
Среда, 11 октября 2023, 01:50
Ночью 11 октября в некоторых областях была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации.
Источник: карта воздушных тревог, ПС
Детали: После 1:30 ночи воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.
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Воздушники отметили, что тревога "связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы".
Обновлено: В 2:56 начались отбои воздушной тревоги, в 3:14 ПС объявили отбой угрозы.