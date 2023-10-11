У низці областей України оголошували повітряну тривогу

Після 4 години ранку 11 жовтня у південних регіонах України, згодом тривогу оголосили в Харківській і Донецькій областях.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС

Дослівно Повітряні сили: "Одеська Миколаївська та Херсонська області – ракетна небезпека!"

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Деталі: О 4:06 повітряну тривогу було оголошено у трьох південних областях.

Жителів цих регіонів закликали перебувати в укриттях.

Згодом повітряну тривогу, пов'язану з активністю ворожої тактичної авіації, було оголошено в Харківській і Донецькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 5:09 тривогу скасували в Харківській і Донецькій областях.

О 5:24 відбій загрози ПС оголосили в південних областях.