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У низці областей України оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 04:12
У низці областей України оголошували повітряну тривогу
вказівник укриття, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Після 4 години ранку 11 жовтня у південних регіонах України, згодом тривогу оголосили в Харківській і Донецькій областях.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС

Дослівно Повітряні сили: "Одеська Миколаївська та Херсонська області – ракетна небезпека!"

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Деталі: О 4:06 повітряну тривогу було оголошено у трьох південних областях.

Жителів цих регіонів закликали перебувати в укриттях.

Згодом повітряну тривогу, пов'язану з активністю ворожої тактичної авіації, було оголошено в Харківській і Донецькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 5:09 тривогу скасували в Харківській і Донецькій областях.

О 5:24 відбій загрози ПС оголосили в південних областях.

Теми: повітряна тривога
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