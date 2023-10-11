У низці областей України оголошували повітряну тривогу
Середа, 11 жовтня 2023, 04:12
Після 4 години ранку 11 жовтня у південних регіонах України, згодом тривогу оголосили в Харківській і Донецькій областях.
Джерело: мапа повітряних тривог, ПС
Дослівно Повітряні сили: "Одеська Миколаївська та Херсонська області – ракетна небезпека!"
Реклама:
Деталі: О 4:06 повітряну тривогу було оголошено у трьох південних областях.
Жителів цих регіонів закликали перебувати в укриттях.
Згодом повітряну тривогу, пов'язану з активністю ворожої тактичної авіації, було оголошено в Харківській і Донецькій областях.
ВІДЕО ДНЯ
О 5:09 тривогу скасували в Харківській і Донецькій областях.
О 5:24 відбій загрози ПС оголосили в південних областях.