В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

После 4 часов утра 11 октября в южных регионах Украины, впоследствии тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: карта воздушных тревог, ВС

Дословно Воздушные силы: "Одесская Николаевская и Херсонская области - ракетная опасность!"

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Детали: В 4:06 воздушная тревога была объявлена в трех южных областях.

Жителей этих регионов призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии воздушная тревога, связанная с активностью вражеской тактической авиации, была объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

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В 5:09 тревогу отменили в Харьковской и Донецкой областях.

В 5:24 отбой угрозы ВС объявили в южных областях.