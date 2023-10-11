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В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 04:12
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
указатель укрытия, иллюстративное фото с Радио Свобода

После 4 часов утра 11 октября в южных регионах Украины, впоследствии тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: карта воздушных тревог, ВС

Дословно Воздушные силы: "Одесская Николаевская и Херсонская области - ракетная опасность!"

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Детали: В 4:06 воздушная тревога была объявлена в трех южных областях.

Жителей этих регионов призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии воздушная тревога, связанная с активностью вражеской тактической авиации, была объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

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В 5:09 тревогу отменили в Харьковской и Донецкой областях.

В 5:24 отбой угрозы ВС объявили в южных областях.

Темы: воздушная тревога
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