В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
Среда, 11 октября 2023, 04:12
После 4 часов утра 11 октября в южных регионах Украины, впоследствии тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях.
Источник: карта воздушных тревог, ВС
Дословно Воздушные силы: "Одесская Николаевская и Херсонская области - ракетная опасность!"
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Детали: В 4:06 воздушная тревога была объявлена в трех южных областях.
Жителей этих регионов призвали находиться в укрытиях.
Впоследствии воздушная тревога, связанная с активностью вражеской тактической авиации, была объявлена в Харьковской и Донецкой областях.
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В 5:09 тревогу отменили в Харьковской и Донецкой областях.
В 5:24 отбой угрозы ВС объявили в южных областях.