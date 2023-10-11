Зеленський про ситуацію на фронті: Крок за кроком просуваємося вперед

Зеленський під час інтерв’ю, фото FRANCE 2

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує просуватися "крок за кроком", незважаючи на намагання Росії атакувати.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю France 2

Пряма мова: "Росія намагається контратакувати, але безуспішно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком".

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"…ми рухаємося не так швидко, як нам хотілося б або на як ми сподівалися".

Деталі: Також президент додав, що "час на боці" російських сил, тому не можна допустити, що допомога Україні була перервана.