Зеленський про ситуацію на фронті: Крок за кроком просуваємося вперед
Середа, 11 жовтня 2023, 05:36
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує просуватися "крок за кроком", незважаючи на намагання Росії атакувати.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю France 2
Пряма мова: "Росія намагається контратакувати, але безуспішно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком".
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"…ми рухаємося не так швидко, як нам хотілося б або на як ми сподівалися".
Деталі: Також президент додав, що "час на боці" російських сил, тому не можна допустити, що допомога Україні була перервана.