Зеленский о ситуации на фронте: Шаг за шагом продвигаемся вперед
Среда, 11 октября 2023, 05:36
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает продвигаться "шаг за шагом", несмотря на попытки России атаковать.
Источник: Зеленский в интервью France 2
Прямая речь: "Россия пытается контратаковать, но безуспешно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом".
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"...мы движемся не так быстро, как нам хотелось бы или на как мы надеялись".
Детали: Также президент добавил, что "время на стороне" российских сил, поэтому нельзя допустить, что помощь Украине была прервана.