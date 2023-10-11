Зеленский о ситуации на фронте: Шаг за шагом продвигаемся вперед

Зеленский во время интервью, фото FRANCE 2

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает продвигаться "шаг за шагом", несмотря на попытки России атаковать.

Источник: Зеленский в интервью France 2

Прямая речь: "Россия пытается контратаковать, но безуспешно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом".

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"...мы движемся не так быстро, как нам хотелось бы или на как мы надеялись".

Детали: Также президент добавил, что "время на стороне" российских сил, поэтому нельзя допустить, что помощь Украине была прервана.