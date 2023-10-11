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Російська влада заявила про атаку українських БпЛА на Брянську область

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 06:30
Російська влада заявила про атаку українських БпЛА на Брянську область
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вночі 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Українські терористи зробили спробу атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА.

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Два безпілотних літальних апарати літакового типу знищено силами ППО Міністерства оборони РФ".

Деталі: Традиційно Богомаз повторив, що внаслідок атаки "постраждалих і руйнувань немає".

Теми: безпілотникиРосіявійна
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