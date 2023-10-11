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Российские власти заявили об атаке украинских БпЛА на Брянскую область

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 06:30
Российские власти заявили об атаке украинских БпЛА на Брянскую область
дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформа

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.

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Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ".

Детали: Традиционно Богомаз повторил, что в результате атаки "пострадавших и разрушений нет".

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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