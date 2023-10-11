Российские власти заявили об атаке украинских БпЛА на Брянскую область
Среда, 11 октября 2023, 06:30
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь: "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.
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Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ".
Детали: Традиционно Богомаз повторил, что в результате атаки "пострадавших и разрушений нет".