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Росіяни активізували наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбивають атаки − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 11 жовтня 2023, 07:27
Росіяни активізували наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбивають атаки − Генштаб
Українські танкісти. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти активізувалися поблизу кількох населених пунктів на Авдіївському напрямку, атакували на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, загалом за добу на фронті сталося 108 боєзіткнень − це значно більше, ніж фіксували щоденно останнім часом.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 11 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

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У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Також захисники знищили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Теми: Донецька областьХарківська областьвійнаГенштаб
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