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Россияне активизировали наступление на Авдеевском направлении, ВСУ отражают атаки − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 11 октября 2023, 07:27
Россияне активизировали наступление на Авдеевском направлении, ВСУ отражают атаки − Генштаб
Украинские танкисты. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты активизировались вблизи нескольких населенных пунктов на Авдеевском направлении, атаковали на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, всего за сутки на фронте произошло 108 боестолкновений − это значительно больше, чем фиксировали ежедневно в последнее время.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 11 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений. 

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций".

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

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На Бахмутском направлении защитники отбили атаки врага в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Роботино Запорожской области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 − по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьвойнаГенштаб
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