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На фронті знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії

Олена РощінаСереда, 11 жовтня 2023, 08:09
На фронті знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії
Знищено ще один російський Су-25, ілюстрація Нацгвардії

За минулу добу, 10 жовтня, захисники України знищили близько 820 російських загарбників, літак-винищувач Су-25, систему протиповітряної оборони, 34 танки, 91 бойову броньовану машину, 18 артилерійських систем та 20 одиниць автомобільної техніки. 

Джерело: ранкові зведення Генерального штабу Збройних сил Україна за 11 жовтня

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

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Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника".

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

ВІДЕО ДНЯ
  • особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,
  • танки – 4863 (+34) од,
  • бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,
  • артилерійські системи – 6731 (+18) од,
  • РСЗВ – 809 (+1) од,
  • засоби ППО – 545 (+1) од,
  • літаки – 316 (+1) од,
  • гелікоптери – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
  • крилаті ракети – 1530 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 965 (+4).

Дані уточнюються.

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Генштаб ЗСУ

Теми: війнавтрати у війніРосіяГенштаб
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