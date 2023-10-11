На фронті знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії
За минулу добу, 10 жовтня, захисники України знищили близько 820 російських загарбників, літак-винищувач Су-25, систему протиповітряної оборони, 34 танки, 91 бойову броньовану машину, 18 артилерійських систем та 20 одиниць автомобільної техніки.
Джерело: ранкові зведення Генерального штабу Збройних сил Україна за 11 жовтня
Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника".
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,
- танки – 4863 (+34) од,
- бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,
- артилерійські системи – 6731 (+18) од,
- РСЗВ – 809 (+1) од,
- засоби ППО – 545 (+1) од,
- літаки – 316 (+1) од,
- гелікоптери – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
- крилаті ракети – 1530 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,
- спеціальна техніка – 965 (+4).
Дані уточнюються.