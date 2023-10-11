На фронте уничтожены Су-25, система ПВО, 34 танка, 91 ББМ и еще 820 солдат России

Уничтожен еще один российский Су-25, иллюстрация Нацгвардии

За минувшие сутки, 10 октября, защитники Украины уничтожили порядка 820 российских захватчиков, самолет-истребитель Су-25, систему противовоздушной обороны, 34 танка, 91 боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем и 20 единиц автомобильной техники.

Источник: утренние сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 11 октября

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Реклама:

Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:

ВИДЕО ДНЯ

личный состав – порядка 283900 (+820) человек,

танки – 4863 (+34) ед,

боевые бронированные машины – 9220 (+91) ед,

артиллерийские системы – 6731 (+18) ед,

РСЗО – 809 (+1) ед,

средства ПВО – 545 (+1) ед,

самолеты – 316 (+1) ед,

вертолеты – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),

крылатые ракеты - 1530 (+0),

корабли / катера – 20 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 9145 (+20) ед,

специальная техника – 965 (+4).

Данные уточняются.