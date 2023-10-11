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У російських військових "криза психічного здоров'я", тому боєздатність низька − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 09:44
У російських військових криза психічного здоров'я, тому боєздатність низька − розвідка Британії
Російський окупант. Фото з сайту РБК

Російська армія має низьку боєздатність, оскільки у російських військових є проблеми психічним здоров’ям, переконане Міноборони Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд міністерства від 11 жовтня

Дослівно зі звіту: "У грудні 2022 року російські психологи виявили приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Ця цифра майже напевно зараз вища, оскільки російська армія не забезпечує достатньої ротації та відновлення після бойових дій".

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Деталі: Повідомляється, що на кризу психічного здоров'я вказували багато російських командирів, зокрема колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов, звільнений в липні 2023 року.

Також розвідка має додаткові свідчення того, що російські лікарі відправляють на фронт військовослужбовців, які не здатні воювати. Вказується, що кількість скарг на російські військово-лікарські комісії у 2023 році зросла порівняно з 2022 роком, причому в багатьох випадках у задоволенні скарг відмовляли або їх залишили без розгляду.

"Через брак уваги до психічного здоров'я та придатності до бою солдатів боєздатність російської армії продовжує залишатися на низькому рівні", – зазначає британська розвідка.

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Передісторія:

  • Раніше британська розвідка висловила прогноз, що до виборів президента РФ, які планують у 2024 році, Кремль уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації. 

Теми: Росіяарміявійнарозвідка
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