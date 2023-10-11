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У российских военных "кризис психического здоровья", поэтому боеспособность низкая − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 09:44
У российских военных кризис психического здоровья, поэтому боеспособность низкая − разведка Британии
Российский оккупант. Фото с сайта РБК

Российская армия имеет низкую боеспособность, поскольку у российских военных есть проблемы с психическим здоровьем, убеждено Минобороны Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор министерства от 11 октября

Дословно из отчета: "В декабре 2022 года российские психологи обнаружили примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Эта цифра почти наверняка сейчас выше, поскольку российская армия не обеспечивает достаточной ротации и восстановления после боевых действий".

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Детали: Сообщается, что на кризис психического здоровья указывали многие российские командиры, в частности бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов, уволенный в июле 2023 года.

Также разведка имеет дополнительные свидетельства того, что российские врачи отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать. Указывается, что количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб отказывали или их оставили без рассмотрения.

"Из-за недостатка внимания к психическому здоровью и пригодности к бою солдат боеспособность российской армии продолжает оставаться на низком уровне", − отмечает британская разведка.

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Предыстория:

  • Ранее британская разведка высказала прогноз, что до выборов президента РФ, которые планируют в 2024 году, Кремль будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации.

Темы: Росcияармиявойнаразведка
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