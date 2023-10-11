Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У российских военных "кризис психического здоровья", поэтому боеспособность низкая − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 09:44
У российских военных кризис психического здоровья, поэтому боеспособность низкая − разведка Британии
Российский оккупант. Фото с сайта РБК

Российская армия имеет низкую боеспособность, поскольку у российских военных есть проблемы с психическим здоровьем, убеждено Минобороны Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор министерства от 11 октября

Дословно из отчета: "В декабре 2022 года российские психологи обнаружили примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Эта цифра почти наверняка сейчас выше, поскольку российская армия не обеспечивает достаточной ротации и восстановления после боевых действий".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на кризис психического здоровья указывали многие российские командиры, в частности бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов, уволенный в июле 2023 года.

Также разведка имеет дополнительные свидетельства того, что российские врачи отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать. Указывается, что количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб отказывали или их оставили без рассмотрения.

"Из-за недостатка внимания к психическому здоровью и пригодности к бою солдат боеспособность российской армии продолжает оставаться на низком уровне", − отмечает британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее британская разведка высказала прогноз, что до выборов президента РФ, которые планируют в 2024 году, Кремль будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации.

Темы: Росcияармиявойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Росcия
На фронте уничтожены Су-25, система ПВО, 34 танка, 91 ББМ и еще 820 солдат России
Российские власти заявили об атаке украинских БпЛА на Брянскую область
"А еще мы съели собаку". 65 дней в Мариуполе – история осады и оккупации
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: