У российских военных "кризис психического здоровья", поэтому боеспособность низкая − разведка Британии

Российская армия имеет низкую боеспособность, поскольку у российских военных есть проблемы с психическим здоровьем, убеждено Минобороны Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор министерства от 11 октября

Дословно из отчета: "В декабре 2022 года российские психологи обнаружили примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Эта цифра почти наверняка сейчас выше, поскольку российская армия не обеспечивает достаточной ротации и восстановления после боевых действий".

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Детали: Сообщается, что на кризис психического здоровья указывали многие российские командиры, в частности бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов, уволенный в июле 2023 года.

Также разведка имеет дополнительные свидетельства того, что российские врачи отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать. Указывается, что количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб отказывали или их оставили без рассмотрения.

"Из-за недостатка внимания к психическому здоровью и пригодности к бою солдат боеспособность российской армии продолжает оставаться на низком уровне", − отмечает британская разведка.

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