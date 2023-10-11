Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО: візьме участь у "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселю 11 жовтня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Брюссель, Бельгія. Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими".

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Деталі: У планах Зеленського зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Крім того, вдруге з початку повномасштабної війни він проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Також український президент підкреслив, що вперше офлайн режимі візьме участь у засіданні формату "Рамштайн".

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"Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції… Головне – наш спільний захист свободи та людей", − заявив Зеленський.