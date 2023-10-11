Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО: примет участие в "Рамштайне"
Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель 11 октября.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой".
Детали: В планах Зеленского встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.
Кроме того, второй раз с начала полномасштабной войны он проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Также украинский президент подчеркнул, что впервые в офлайн режиме примет участие в заседании формата "Рамштайн".
"Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран − участниц этой мощной коалиции... Главное − наша общая защита свободы и людей", − заявил Зеленский.