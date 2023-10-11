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Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО: примет участие в "Рамштайне"

Ирина БалачукСреда, 11 октября 2023, 09:59
Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО: примет участие в Рамштайне
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель 11 октября.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой".

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Детали: В планах Зеленского встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

Кроме того, второй раз с начала полномасштабной войны он проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Также украинский президент подчеркнул, что впервые в офлайн режиме примет участие в заседании формата "Рамштайн".

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"Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран − участниц этой мощной коалиции... Главное − наша общая защита свободы и людей", − заявил Зеленский.

Темы: ЗеленскийБельгияРамштайн
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