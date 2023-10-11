Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Привласнили 4 мільйони вдови військового ЗСУ: кіберполіція викрила поплічників шахраїв

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 12:00
Привласнили 4 мільйони вдови військового ЗСУ: кіберполіція викрила поплічників шахраїв
фото поліції

Кіберполіція викрила пособників шахраїв, які привласнили матеріальну допомогу вдови військового ЗСУ.

Джерело: Нацполіція, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: Підозрювані допомогли шахраям заволодіти майже 4 мільйонами гривень матеріальної допомоги, яку жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

Реклама:

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, – це мешканці Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей віком від 18 до 21 року.

 

Молодики з корисливих мотивів надали шахраям свої дані з метою реєстрації ФОП та онлайн-акаунтів на криптобіржах для подальшого використання у злочинних оборудках.

Встановлено, що шахраї зателефонували вдові військовослужбовця ЗСУ під виглядом оператора мобільного зв'язку. Зловмисники переконали запоріжанку надати конфіденційну інформацію про її фінансовий номер і на деякий час вимкнути телефон. Потім замовили в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти.

ВІДЕО ДНЯ

У такий спосіб шахраї отримали доступ до онлайн-банкінгу жінки. На її рахунку було майже 4 млн грн, які жінка отримала у якості матеріальної допомоги від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

У подальшому через зареєстровані на підозрюваних ФОП та електронні облікові записи шахраї вивели депозит жінки на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у трьох областях України. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки.

Зловмисникам, які надали шахраям свої дані для використання у злочинній діяльності, оголошено про підозру в шахрайстві. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Теми: шахрайство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
шахрайство
На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 мільйони гривень
Фішингові сall-центри у Києві ошукали іноземців на мільйони гривень
З України екстрадували 5 злочинців, які ошукали сотні чехів на понад €7,5 млн
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: