Привласнили 4 мільйони вдови військового ЗСУ: кіберполіція викрила поплічників шахраїв

Кіберполіція викрила пособників шахраїв, які привласнили матеріальну допомогу вдови військового ЗСУ.

Джерело: Нацполіція, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: Підозрювані допомогли шахраям заволодіти майже 4 мільйонами гривень матеріальної допомоги, яку жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

Реклама:

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, – це мешканці Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей віком від 18 до 21 року.

Молодики з корисливих мотивів надали шахраям свої дані з метою реєстрації ФОП та онлайн-акаунтів на криптобіржах для подальшого використання у злочинних оборудках.

Встановлено, що шахраї зателефонували вдові військовослужбовця ЗСУ під виглядом оператора мобільного зв'язку. Зловмисники переконали запоріжанку надати конфіденційну інформацію про її фінансовий номер і на деякий час вимкнути телефон. Потім замовили в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти.

ВІДЕО ДНЯ

У такий спосіб шахраї отримали доступ до онлайн-банкінгу жінки. На її рахунку було майже 4 млн грн, які жінка отримала у якості матеріальної допомоги від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

У подальшому через зареєстровані на підозрюваних ФОП та електронні облікові записи шахраї вивели депозит жінки на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у трьох областях України. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки.

Зловмисникам, які надали шахраям свої дані для використання у злочинній діяльності, оголошено про підозру в шахрайстві. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.