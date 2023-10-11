Присвоили 4 миллиона вдовы военного ВСУ: киберполиция разоблачила пособников мошенников

Киберполиция разоблачила пособников мошенников, которые присвоили материальную помощь вдовы военного ВСУ.

Источник: Нацполиция, Запорожская областная прокуратура

Детали: Подозреваемые помогли мошенникам завладеть почти 4 миллионами гривен материальной помощи, которую женщина получила от государства в связи с гибелью мужа на войне.

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Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, - это жители Днепропетровской, Волынской и Черкасской областей в возрасте от 18 до 21 года.

Молодые люди из корыстных побуждений предоставили мошенникам свои данные с целью регистрации ФЛП и онлайн-аккаунтов на криптобиржах для дальнейшего использования в преступных сделках.

Установлено, что мошенники позвонили вдове военнослужащего ВСУ под видом оператора мобильной связи. Злоумышленники убедили запорожанку предоставить конфиденциальную информацию о ее финансовом номере и на некоторое время выключить телефон. Затем заказали у оператора мобильной связи услугу восстановления сим-карты.

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Таким образом мошенники получили доступ к онлайн-банкингу женщины. На ее счету было почти 4 млн грн, которые женщина получила в качестве материальной помощи от государства в связи с гибелью мужа на войне.

В дальнейшем через зарегистрированные на подозреваемых ФЛП и электронные учетные записи мошенники вывели депозит женщины на подконтрольные счета.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов в трех областях Украины. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Злоумышленникам, которые предоставили мошенникам свои данные для использования в преступной деятельности, объявлено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.