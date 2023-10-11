Ще один українець загинув в Ізраїлі

Під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту загинули вже 3 громадян України.

Джерело: повідомлення речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова: "Оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа.

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На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.

Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями".

Деталі: Також в МЗС повідомили, що близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси, і ще 170 – заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.

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