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Еще один украинец погиб в Израиле

Александр ШумилинСреда, 11 октября 2023, 12:00
Еще один украинец погиб в Израиле
Фото: АР

Під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту загинули вже 3 громадян України.  

Джерело: повідомлення речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова: "Оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа.

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На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.

Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями".

Деталі: Також в МЗС повідомили, що близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси, і ще 170 – заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.

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Темы: Израильвойна
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