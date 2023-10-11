Окупанти запустили снаряд із агітками на півдні України, але "операція" провалилася
Середа, 11 жовтня 2023, 12:09
Російські окупанти для агітації серед українців запустили над півднем України снаряд із агітаційними листівками, але він не розірвався.
Джерело: Сили оборони півдня України
Дослівно: "Російські окупанти, намагаючись провести агітацію і дезінформацію серед наших людей – як військових, так і цивільних – запустили спеціальний снаряд.
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За планом окупантів він мав розкритися у повітрі, аби листівки розлетілися. Але, як і всі плани ворога, снаряд просто завалився, впав на землю, так і не поширивши брехливу "начинку".