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Окупанти запустили снаряд із агітками на півдні України, але "операція" провалилася

Олена РощінаСереда, 11 жовтня 2023, 12:09
Окупанти запустили снаряд із агітками на півдні України, але операція провалилася
Окупанти скрутили агітлистівки у снаряд, фото Сил оборони півдня України

Російські окупанти для агітації серед українців запустили над півднем України снаряд із агітаційними листівками, але він не розірвався.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "Російські окупанти, намагаючись провести агітацію і дезінформацію серед наших людей – як військових, так і цивільних – запустили спеціальний снаряд. 

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За планом окупантів він мав розкритися у повітрі, аби листівки розлетілися. Але, як і всі плани ворога, снаряд просто завалився, впав на землю, так і не поширивши брехливу "начинку".

 
Окупанти хотіли поширити свою пропаганду за допомогою снаряду
Сили оборони півдня України
 
Росіяни склали агітаційні листівки у снаряд, а він не сппрацював
Сили оборони півдня України
 
Ось такого змісту листівки хотіли поширити окупанти
Сили оборони півдня України

Теми: пропагандавійна
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