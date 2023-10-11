Оккупанты запустили снаряд с агитками на юге Украины, но "операция" провалилась
Среда, 11 октября 2023, 12:09
Российские оккупанты для агитации среди украинцев запустили над югом Украины снаряд с агитационными листовками, но он не разорвался.
Источник: Силы обороны юга Украины
Дословно: "Российские оккупанты, пытаясь провести агитацию и дезинформацию среди наших людей – как военных, так и гражданских – запустили специальный снаряд.
Реклама:
По плану оккупантов он должен был раскрыться в воздухе, чтобы листовки разлетелись. Но, как и все планы врага, снаряд просто завалился, упал на землю, так и не распространив лживую "начинку".