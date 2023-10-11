Оккупанты запустили снаряд с агитками на юге Украины, но "операция" провалилась

Российские оккупанты для агитации среди украинцев запустили над югом Украины снаряд с агитационными листовками, но он не разорвался.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Российские оккупанты, пытаясь провести агитацию и дезинформацию среди наших людей – как военных, так и гражданских – запустили специальный снаряд.

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По плану оккупантов он должен был раскрыться в воздухе, чтобы листовки разлетелись. Но, как и все планы врага, снаряд просто завалился, упал на землю, так и не распространив лживую "начинку".

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