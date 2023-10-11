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Оккупанты запустили снаряд с агитками на юге Украины, но "операция" провалилась

Елена РощинаСреда, 11 октября 2023, 12:09
Оккупанты запустили снаряд с агитками на юге Украины, но операция провалилась
Оккупанты скрутили агитлистовки в снаряд, фото Сил обороны юга Украины

Российские оккупанты для агитации среди украинцев запустили над югом Украины снаряд с агитационными листовками, но он не разорвался.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Российские оккупанты, пытаясь провести агитацию и дезинформацию среди наших людей – как военных, так и гражданских – запустили специальный снаряд. 

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По плану оккупантов он должен был раскрыться в воздухе, чтобы листовки разлетелись. Но, как и все планы врага, снаряд просто завалился, упал на землю, так и не распространив лживую "начинку".

 
Оккупанты хотели распространить свою пропаганду с помощью снаряда
Сили оборони півдня України
 
Россияне сложили агитационные листовки в снаряд, а он не сработал
Сили оборони півдня України
 
Вот такого содержания листовки хотели распространить оккупанты
Сили оборони півдня України

Темы: пропагандавойна
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