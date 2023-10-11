Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни

Ірина БалачукСереда, 11 жовтня 2023, 12:14
Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни
Папа Римський. Фото vaticannews.va

Папа Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час масованого нападу на ізраїльські міста, і висловив свою стурбованість щодо облоги Сектора Гази.

Джерело: Vatican News та The Times of Israel з посиланням на слова глави католицької церкви наприкінці щотижневої аудієнції у Ватикані

Пряма мова Папи: "Я прошу про негайне звільнення заручників".

Реклама:

Деталі: Він підкреслив, що той, на кого напали, має право захищатися, але водночас заявив, що "дуже стурбований тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв".

"Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства", − заявив Папа.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.
  • 9 жовтня палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

Теми: ІзраїльСектор ГазиПапа Римський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Ізраїль
Ще один українець загинув в Ізраїлі
Байден у розмові з Нетаньягу закликав усі країни засудити звірства ХАМАС
Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: