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Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни

Ірина БалачукСереда, 11 жовтня 2023, 12:14
Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни
Папа Римський. Фото vaticannews.va

Папа Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час масованого нападу на ізраїльські міста, і висловив свою стурбованість щодо облоги Сектора Гази.

Джерело: Vatican News та The Times of Israel з посиланням на слова глави католицької церкви наприкінці щотижневої аудієнції у Ватикані

Пряма мова Папи: "Я прошу про негайне звільнення заручників".

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Деталі: Він підкреслив, що той, на кого напали, має право захищатися, але водночас заявив, що "дуже стурбований тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв".

"Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства", − заявив Папа.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.
  • 9 жовтня палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

Теми: ІзраїльСектор ГазиПапа Римський
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