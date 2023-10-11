Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни
Папа Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час масованого нападу на ізраїльські міста, і висловив свою стурбованість щодо облоги Сектора Гази.
Джерело: Vatican News та The Times of Israel з посиланням на слова глави католицької церкви наприкінці щотижневої аудієнції у Ватикані
Пряма мова Папи: "Я прошу про негайне звільнення заручників".
Деталі: Він підкреслив, що той, на кого напали, має право захищатися, але водночас заявив, що "дуже стурбований тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв".
"Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства", − заявив Папа.
Передісторія:
- Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.
- 9 жовтня палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.