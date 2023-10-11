Папа сделал заявление относительно израильско-палестинской войны

Папа Франциск призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных ХАМАСом во время массированного нападения на израильские города, и выразил свою обеспокоенность относительно осады Сектора Газа.

Источник: Vatican News и The Times of Israel со ссылкой на слова главы католической церкви в конце еженедельной аудиенции в Ватикане

Прямая речь Папы: "Я прошу о немедленном освобождении заложников".

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Детали: Он подчеркнул, что тот, на кого напали, имеет право защищаться, но вместе с тем заявил, что "очень обеспокоен тотальной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также есть много невинных жертв".

"Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие, месть и только заставляют страдать обе стороны. Ближнему Востоку нужна не война, а мир. Мир, построенный на справедливости, диалоге и мужестве братства", − заявил Папа.

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