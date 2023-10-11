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Високоточні боєприпаси та ракети: США оголосили новий пакет для України на $200 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 12:14
Високоточні боєприпаси та ракети: США оголосили новий пакет для України на $200 млн
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, який включатиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

Джерело: Остін на відкритті 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає "Європейська правда"

Пряма мова: Це збільшує загальні американські зобов’язання до 43,9 млрд доларів з початку путінської війни".

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Деталі: Також він заявив, що очікує, що на зустрічі низка країн оголосять про нові пакети допомоги для України.

Нагадаємо: Цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України

Читайте також про те, як Європа готується до можливої зупинки допомоги США у війні

Теми: СШАУкраїназброя
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