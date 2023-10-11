Высокоточные боеприпасы и ракеты: США объявили новый пакет для Украины на $200 млн

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, который будет включать боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, оборудование для противодействия российским дронам.

Источник: Остин на открытии 16-го заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает Европейская правда

Прямая речь: Это увеличивает общие американские обязательства до 43,9 млрд долларов с начала путинской войны".

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Детали: Также он заявил, что ожидает, что на встрече ряд стран объявят о новых пакетах помощи для Украины.

Напомним: Пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

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Западная пресса в выходные сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

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