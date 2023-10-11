Зеленський на Рамштайні: Посилення ППО стане провалом стратегії терору Росії

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" закликав посилити ППО України, зазначивши, що це дозволить наблизити закінчення війни та стане провалом ключової стратегії РФ – "стратегії терору".

Джерело: Зеленський під час першої особистої участі у засіданні "Рамштайну" в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Протиповітряна оборона – це суттєва частина відповіді на питання, коли закінчиться ця війна, і чи вона закінчиться справедливо для України".

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Деталі: За словами президента, що цієї зими Росія намагатиметься повторити свої тактики зі знищення української інфраструктури, "але з чіткими висновками і з більшими терористичними зусиллями".

Глава держави зауважив, що "кожен може бачити, що дає захист неба".

"Це гарантія, що у містах буде нормальне життя, буде економіка, будуть люди. Протиповітряна оборона дальньої дії також може гарантувати функціонування наших коридорів у Чорному морі і Дунайському регіоні.

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Протиповітряна оборона гарантує, що російські літаки не будуть здатні досягти наших українських кордонів і таким чином вона вирішить проблему російських керованих бомб", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз необхідний "поштовх і крок вперед" у наданні систем ППО Україні, оскільки це стане провалом ключової стратегії РФ – "стратегії терору".

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